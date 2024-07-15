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Piyasalarda Trump etkisi! Dolar ve Euro'da rakamlara bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Piyasalarda Trump etkisi! Dolar ve Euro'da rakamlara bakın

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar ve Euro'da son durum nasıl? İşte fiyatlar...

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Cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü 33,0500'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 33,0840'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor.

Dolar endeksi cuma gününü yüzde 0,3 azalışla 104,1 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

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