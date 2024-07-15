BIST 11.065
DOLAR 33,06
EURO 36,12
ALTIN 2.563,82
HABER /  MAGAZİN

Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu! Bakın ne kadar kira ödüyormuş!

Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu! Bakın ne kadar kira ödüyormuş!

Ünlü oyuncu Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı.

Abone ol

Ev sahiplerinin kira artışına gitmesinin ardından binlerce kiracı ev sahibi ile mahkemelik duruma geldi. Birçok ünlünün de ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığına Yeşilçam oyuncusu da dahil oldu. 8 yıldır Kağıthane ilçesindeki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramadığını belirten ev sahibi mahkemenin yolunu tuttu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran Hatice A., isimli ev sahibi geçtiğimiz günlerde tahliye davası açtı. Ev sahibi mahkemeye sunduğu dilekçede 2022 yılında söz konusu evi kendisi oturmak için satın aldığını bu nedenle satış yapılır yapılmaz evde kiracı olarak bulunan oyuncu Nuri Alço'ya Noter onaylı ihtarname gönderdiğini belirtti. 6 aylık süreyi bekleyen ev sahibi süre dolmasına rağmen oyuncunun evden çıkmadığını öğrenince iletişime geçti.

Nuri Alço ile yapılan görüşmelerde oyuncunun evden çıkmayacağını söylediğini belirten ev sahibi Alço'nun mahkeme yolu ile evden çıkarılmasını talep etti.

Mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından Nuri Alço avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde söz konusu ev sahibinin evi satın aldığını iddia ettiğini ancak bir kez bile almış olduğu evi görmediğini amaçlarının kirayı artırmak olduğunu ifade etti.

Mahkeme karar verecek

Ünlü oyuncu dilekçenin devamında ev sahibinin kendisini arayarak 3 bin 500 liralık kirayı 15 bin lira olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Devletin belirlediği yasal kira artışını uyguladığını belirten oyuncu ev sahibinin kendisini haksız yere tahliye etmeye çalıştığını söyledi. Verilen dilekçelerin ardından mahkeme tanıkların dinlenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti
Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Vergi paketi Meclis'e geliyor
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı...
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı...
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı!
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı!
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Piyasalarda Trump etkisi! Dolar ve Euro'da rakamlara bakın
Piyasalarda Trump etkisi! Dolar ve Euro'da rakamlara bakın
Petrol zengini Kuveyt'e piyango vurdu tarihi rezerv keşfi
Petrol zengini Kuveyt'e piyango vurdu tarihi rezerv keşfi
ABD'de 4 kentten 15 Temmuz kararı: Resmen tanıdılar
ABD'de 4 kentten 15 Temmuz kararı: Resmen tanıdılar