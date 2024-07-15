BIST 11.065
DOLAR 33,06
EURO 36,12
ALTIN 2.563,82
HABER /  POLİTİKA

AK Partili Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Partili Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz, milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü, "milletin, dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gün" olarak niteleyen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır. Milletimiz, tarihin en hain terör örgütlerinden FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde topyekün direnmiş ve bu ihanet şebekesinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin taşeronu olan terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Demokrasimize ve milli iradeye kast eden hain darbe girişimine direnmiş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimize ve devletimize düşmanlık eden FETÖ ile mücadele etme azmimizi yineliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki tarım arazilerini ateşe verdi!
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki tarım arazilerini ateşe verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'a 'oyun' diyenlere cevap! 'Onları kıyamete kadar affetmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'a 'oyun' diyenlere cevap! 'Onları kıyamete kadar affetmeyeceğiz'
Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu! Bakın ne kadar kira ödüyormuş!
Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu! Bakın ne kadar kira ödüyormuş!
Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti
Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Vergi paketi Meclis'e geliyor
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı...
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı...
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı!
Bodrum'da 20 düzensiz göçmen yakalandı!
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları