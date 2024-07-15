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NASA'nın yaşanabilir gezegen arayışı: Hedef 2050

NASA'nın yaşanabilir gezegen arayışı: Hedef 2050

NASA'nın iki yıldan az süredir faaliyete olan James Webb Uzay Teleskobu Dünya dışı yaşanabilir gezegen arayışlarına devam ederken, yeni bir uzay teleskobu uzaylı yaşamına kanıt bulabilir. NASA'da çalışan bir astrofizikçi Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi projesinin (HWO) 2050 yılına kadar uzay yaşamına dair yeni gelişmelere katkı sağlayacağını söyledi.

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Pek çok gökbilimci evrende başka yerlerde yaşam olup olmadığını sorusunu bırakıp uzayda yaşamın "ne zaman bulunacağının" yanıtını arıyor. Birçok bilim insanı Dünya dışı yaşamın izlerini önümüzdeki birkaç yıl içinde keşfedeceğimiz fikrinde kararlı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı NASA'da, Dünya benzeri dış gezegenlerin araştırılması konusunda çalışan astrofizikçi Jessie Christiansen, ABD uzay ajansının planlanan yeni teleskopu olan Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi'nin (HWO) bizim yaşam süremiz içinde uzaylı yaşamına dair kanıt bulabileceğini söyledi.

Toplam 17,5 milyon dolar değerindeki üç NASA sözleşmesi bu yaz yürürlüğe girecek ve HWO'nun bir sonraki nesil donanımını ve yakınlardaki gezegen dışı verileri zengin yeni ayrıntılarla toplamak için gereken kodu inşa edecek.

Christiansen , HWO'nun 2040 yılında fırlatılmasından çok da uzun sürmeden dünya dışı yaşama dair kanıt bulabileceğine inanıyor.

Christiansen yaptığı açıklamada, "Bizim yaşam süremiz içerisinde, HWO'nun, Güneş'e benzer bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde bulunan kayalık bir gezegenin atmosferinde yaşam olduğunu düşündüğümüz bir sinyal göreceğine inanıyorum." dedi.

Potansiyel olarak yaşanabilir dünyalar için en az 25 ana adayı doğrudan görüntülemeye odaklanacak olan resmi görevinin sonunda, insanlığın bir daha eskisi gibi olup olmayacağı merak ediliyor.
"Yaşamda, dinde, felsefede ve bilimde bir devrim başlatabilir" diyen astrofizikçi, halkın tepkisinin kendisini şaşırtabileceğini de itiraf etti.

"Bir günlüğüne manşet olabilir," diye konuşan Christiansen " sonra herkes yaptığı şeye geri döner" dedi.

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