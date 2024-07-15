BIST 11.065
DOLAR 33,06
EURO 36,11
ALTIN 2.569,52
HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki destansı direnişini saygıyla yad ettiklerini, şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını belirterek, "Milli irade daima galip gelecek." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Şimşek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek."

ÖNCEKİ HABERLER
Estonya Başbakanı Kaja Kallas istifa etti
Estonya Başbakanı Kaja Kallas istifa etti
Çeşme'de orman yangını çıktı! Bölgede kuvvetli rüzgar var
Çeşme'de orman yangını çıktı! Bölgede kuvvetli rüzgar var
Petrol fiyatları doların güçlenmesiyle geriledi
Petrol fiyatları doların güçlenmesiyle geriledi
AK Partili Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı
AK Partili Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki tarım arazilerini ateşe verdi!
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki tarım arazilerini ateşe verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'a 'oyun' diyenlere cevap! 'Onları kıyamete kadar affetmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'a 'oyun' diyenlere cevap! 'Onları kıyamete kadar affetmeyeceğiz'
Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu! Bakın ne kadar kira ödüyormuş!
Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu! Bakın ne kadar kira ödüyormuş!
Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti
Trump, saldırı esnasında başını hafifçe sağa çevirmesiydi ölmüş olabileceğini belirtti
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Vergi paketi Meclis'e geliyor
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
FETÖ'nün tepe isimleri ABD'de lüks villalarıyla gündemde
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu kişi Antalya'da yakalandı
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek
Biden ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek