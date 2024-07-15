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Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu, hiç susmayan yarışmacıya patladı: Makineli tüfek gibisin

Milyoner'de Kenan İmirzalıoğlu, hiç susmayan yarışmacıya patladı: Makineli tüfek gibisin

Kim Milyoner Olmak İster katılan Murat Yaşar Bayram, enerjisi ve hiç susmamasıyla sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşkına çevirdi. Bayram'ın susmamasına sessiz kalamayan İmirzalıoğlu ''Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor'' dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan radyocu Murat Yaşar Bayram, enerjisiyle yarışmaya damga vurdu. Her soruda uzun uzun konuşan Bayram karşısında ne yapacağını bilemeyen İmirzalıoğlu kendini tutamadı.

Heyecanı ve enerjisiyle dikkat çeken Bayram, 30 bin TL'lik soruya kadar geldi. Yarışmacıya 30 bin TL değerindeki 6. soruda "1990'da ABD müzik listelerinde birinci sıraya çıkan dinlediğiniz 'Ice Ice Baby' adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?" soruldu. Doğru cevabın "Vanilla Ice" olduğu soruya "Eminem" cevabını veren Murat Yaşar Bayram elendi. Elenince büyük bir şaşkınlık yaşayan yarışmacının hiç susmaması Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşkına çevirdi.

Yarışmacının elenmesiyle konuşan İmirzalıoğlu "Radyo programını tek başına mı yapıyorsunuz?" diye sordu. "Evet" diyen yarışmacının ardından konuşan İmirzalıoğlu "Belli oluyor. İki kişiyle yapsaydınız belki bir konuşma şansı olurdu ama tek başına yaptığınız o kadar belli ki! Makineli tüfek gibi, başladı mı bitmiyor" dedi.

Giderken bile susmadı

Yarışmacı ise "Benim programıma bağlanan 5 saniye konuşabiliyor. Ben konuşacağım kardeşim benim programım bu" ifadelerini kullandı. Daha sonra bir anısını anlatmak isteyen yarışmacıyı durduran İmirzalıoğlu "Son bir şey söyleyin" dedi. Bayram 5 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

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