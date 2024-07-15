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En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? AK Parti'den açıklama geldi

En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin yarın Meclis Başkanlığına sunacakları vergi paketi içerisinde yer alacağını bildirdi.

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AA muhabirine konuşan Güler, en düşük emekli aylığında artış düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala'nın da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ortaya birkaç alternatifin çıktığını belirten Güler, "Bunun bütçe dengeleri çok önemli. Bütçe karşılığı ve sürdürülebilirlik çok önemli." dedi.

En düşük emekli maaşının şu anda 10 bin TL'ye tamamlandığını hatırlatan Güler, "Bu nasıl bir rakama tamamlanabilir, birkaç alternatif var. Onlar üzerinde de bir rapor çıkarttık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz. Yarın Meclis Başkanlığımıza sunacağımız vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifimiz içerisinde vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Güler, henüz bir rakamın ortada olmadığını, rakamın yarın netleşeceğini de ifade etti.

Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan zamla birlikte en düşük emekli aylığının 12-13 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.

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