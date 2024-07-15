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Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'na veda etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'na veda etti

Futbol kariyerini ABD'de sürdüren Xherdan Shaqiri, son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'na veda etti.

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Kosova asıllı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedi turnuva, birçok gol, İsviçre Milli Takımı'yla geçirdiğim 14 yıl ve unutulmaz anlar. Artık milli takıma veda etme zamanı geldi. Harika anılar kaldı ve hepinize şunu söylüyorum: Teşekkürler." ifadelerini kullandı.


Shaqiri, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Chicago Fire'da forma giyiyor.

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