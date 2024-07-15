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Çeşme'de orman yangını çıktı! Rüzgar nedeniyle alevler yayılıyor, 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çeşme'de orman yangını çıktı! Rüzgar nedeniyle alevler yayılıyor, 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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