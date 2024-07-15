Ekonomi yönetimi bu rakamda ısrarcı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon rakamları sonrası emekliler yüzde 24.73 zammı hak etmiş oldu. Bu orana göre maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyor. Bunun üzerine düğmeye basan hükümet en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalara başladı.