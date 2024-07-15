Ekonomi yönetimi bu rakamda ısrarcı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Milyonların heyecanla beklediği açıklama bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Masada 12 bin ve 12 bin 500 TL rakamları bulunuyor. İşte ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu rakam...
TÜİK'in 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon rakamları sonrası emekliler yüzde 24.73 zammı hak etmiş oldu. Bu orana göre maaşı 8 bin TL ve altında olanlar hiç zam alamıyor. Bunun üzerine düğmeye basan hükümet en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalara başladı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre geçtiğimiz hafta başlayan çalışmaların bu hafta neticelenmesi bekleniyor.
2 seçenek...
Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı.
En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor.