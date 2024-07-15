Devlet Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz vesilesiyle Özel Harekat Başkanlığını ziyarette bulundu.Abone ol
15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma törenleri gerçekleşiyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz vesilesiyle Özel Harekat Başkanlığını ziyarette bulundu.
Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.
Bahçeli, çelenk bıraktı
Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.
Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.