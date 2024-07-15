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Erdoğan'ın Suriye mesajından sonra Esad şartını açıkladı!

Erdoğan'ın Suriye mesajından sonra Esad şartını açıkladı!

Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" dile getirdi. Erdoğan daha önce, Esad'a "her an bir davet gönderebileceğini" söylemişti.

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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu söyledi.

Şam yönetimi, Esad'ın gazetecilerin sorularını yanıtlarken çekilmiş videosunu paylaştı.

Videoda Esad, Erdoğan ile Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SURİYE MESAJI

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye’de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti.

Başkan Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.

KAYNAK: NTV

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