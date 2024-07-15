PKK/YPG'ye bir kıyak daha! ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.

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ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye sevk etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

40 ARAÇLIK KONVOY

Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı.

Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı.

ABD'YE AİT HELİKOPTERLER EŞLİK ETTİ

Konvoya, ABD’ye ait helikopterler eşlik etti.

ABD ordusu, 25 Haziran'da Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

SURİYE’DEKİ SÖZDE YEREL SEÇİM ERTELENMİŞTİ

Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin bölgede bir terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından, sözde seçimi ertelemek zorunda kalmıştı.

Terör örgütü, Rakka, Deyrizor, Halep ve Haseke dahil toplam 4 ili, ayrıca El-Cezire (Haseke ve Kamışlı), Deyrizor, Rakka, El-Furat (Aynularap), Münbiç ve Afrin-El-Şehba ile Tabka bölgelerini kapsayacak sözde seçimle kendine meşruiyet kazandırma çabasına girmişti.

Örgütün arayışları, Suriye'de silah zoruyla bastırdığı Kürt siyasi grupları başta olmak üzere Suriye içerisinden de tepki görmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de yapılacak herhangi bir seçimin ancak belli koşullar sağlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine işaret ederek, ülkede serbest, adil ve şeffaf seçim koşullarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekmişti.

Ancak terör örgütünün çabalarıyla ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) unsurlarının tutumu kamuoyunda sorgulanmaya devam ediyor.