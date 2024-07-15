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Oğuz Aydın'ın transferinden 2. Lig takımı da kazanacak

Oğuz Aydın'ın transferinden 2. Lig takımı da kazanacak

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan kadrosuna katmak için anlaştığı Oğuz Aydın'ın transferi, futbolcunun eski kulübü Bucaspor 1928'de de heyecan yarattı.

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TFF 2. Lig takımlarından Bucaspor 1928'de gözler kulübün eski oyuncularından Oğuz Aydın'ın transferine çevrildi. 

Bucaspor yüzde 15 pay alma hakkı kazanacak

Alanyaspor'da forma giyen gurbetçi oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilirken, resmi imzalar atıldığında İzmir temsilcisi bu transferden yüzde 15 pay alma hakkı kazanacak.

2016 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu

Hollanda ekibi AZ Alkmaar altyapısından 2016 yılında Bucaspor altyapısına transfer olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2. Lig ve 3. Lig'de sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra 2021'de Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Bucaspor 900 bin Euro alacak

Fenerbahçe'nin Oğuz'u 6 milyon Euro'ya transfer ettiği iddia edilirken, Bucaspor bu transferden 900 bin Euro gelir elde etme hakkı kazanacak.

KAYNAK: NTV SPOR

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