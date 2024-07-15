Özgür Özel'den Çeşme'deki yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Çeşme'deki orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Özel, sosyal medya hesabındaki mesajda, "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 15, 2024