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Özgür Özel'den Çeşme'deki yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Özgür Özel'den Çeşme'deki yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Çeşme'deki orman yangınında hayatını kaybeden 3 kişi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajda, "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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