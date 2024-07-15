ABD'den İsrail'e Gazze tepkisi: Hiçbir şey sivillere saldırıyı meşru kılamaz

ABD Dışişleri Bakanlığı, halen Gazze'de çok fazla masum sivilin öldüğünü, İsrail'in 'militanları' hedef alma hakkı bulunduğunu ancak hiçbir şeyin sivillere saldırıyı meşru kılamayacağını vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, İsrail'in "militanları" hedef alma hakkının sivilleri öldürmeyi meşru kılıp kılmayacağına yönelik sorusunu yanıtladı.

Çok sayıda sivilin öldüğünü ve daha fazla sivil ölümü istemediklerinden ateşkes için çabaladıklarını savunan Miller, İsrail'in sivil ölümü azaltmak için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Miller, İsrail makamlarının hedef alınan alanlarda "militanların" bulunduğunu belirttiklerine işaret ederek, "İsrail'in militanları hedef alma hakkı var." dedi.

Militanların okullar, camiler ve hastanelerde saklandığını savunan Miller, "Bu İsrail için durumu iyice zorlaştırıyor ancak sivillerin öldürülmesini hiçbir şey meşru kılamaz." diye konuştu.

ATEŞKES İÇİN MÜZAKARELER SÜRÜYOR

Miller, ayrıca Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü bildirdi. Çözülmesi gereken bazı sorunlar bulunduğuna işaret eden Miller, önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Miller, "İyimser olmakla birlikte gerçekçi olmaya devam ediyoruz. Tarafların anlaşması gerekiyor." ifadesini kullandı.