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ABD'den son dakika 15 Temmuz kararı: 7 eyalete çıktı!

ABD'den son dakika 15 Temmuz kararı: 7 eyalete çıktı!

ABD'de bu yıl Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerden sonra en son Pennsylvania'nın Pittsburgh şehri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdığını açıkladı.

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Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamaya göre, TASC'ın girişimleriyle eyaletin en büyük şehirlerinden Pittsburgh, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdı.

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, Pittsburgh’tan "tanıma beyannamesini" aldıklarını belirterek, özellikle bu şehrin FETÖ elebaşının mukim olduğu eyalette olması bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

Şahin, “Bu son tanıma ile bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıyan şehir sayımız 5'e, genel toplamda 7’ye çıktı.” dedi.

ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesi, 14 Temmuz 2023'te bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımıştı.

Bu sene de Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ilan etmişti.

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