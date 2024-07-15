Kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses taburcu oldu

Harbiye Açık Hava’daki konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik isteyen usta şarkıcı İbrahim Tatlıses taburcu oldu.

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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Usta sanatçı hastaneden taburcu edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, 72 yaşındaki Tatlıses "Ben 'bitti' demeden 'bitti' demiyorum. Allah bitti demeden bitmez" dedi. Tatlıses 5 gün sonra sahneye çıkacağını ifade etti.

"SÜPERİM"

'İmparator' lakaplı sanatçı, 12 Temmuz'da kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği Liv Hospital Vadistanbul'dan taburcu oldu. 72 yaşındaki sanatçı, "Önce Allah'a sonra hocama borçluyum. Süperim" dedi.

"AİLECE YALNIZ BIRAKMADIK"

Babasının yanında yer alan Ahmet Tatlıses, "Allah'ım bizlere bağışladı. Babamız çok iyi. Doktorumuz ve hastane ekibi çok iyi ilgilendi. Ailece yalnız bırakmadık" açıklamasını yaptı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmamıştı. Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Erol Köse, İbrahim Tatlıses’i ziyaret ettiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı:

“Anjiyo ve stent takılma işlemim yapıldı. Önce Allah’a, sonra Tatlıses ve Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu’na teşekkür ederim.”

İbrahim Tatlıses’i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise “Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum” dedi.