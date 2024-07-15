İsrail ordusundan mülteci kampına saldırı: 11 ölü

İsrail ordusunun Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Gazze hükümeti, son 48 saatte İsrail'in yasaklı silahlar kullanarak 320'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda ölen Filistinli sayısının ise 38 bini geçtiğini belirtti.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail güçleri kamptaki "Hamed" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların yıkılan evden çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bugün İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.