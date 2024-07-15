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Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu

Galatasaray hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 mağlup oldu

Galatasaray, hazırlık maçında Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi.

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Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kamp yapan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Almanya Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Linz'deki Raiffeisen Arena'da yapılan müsabakaya Batuhan Şen, Leo Dubois, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Michy Batshuayi 11'iyle başladı.

Fortuna Düsseldorf, 22. dakikada Emmanuel Iyoha, 25. dakikada ise Jona Niemiec'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Mücadelenin 35. dakikasında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle farkı 1'e indiren Galatasaray, devre arasına 2-1 geride girdi.

İkinci yarıda çok sayıda değişiklik yapıldı

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, ikinci yarıya Tete-Yusuf Demir değişikliğiyle başladı.

68. dakikada Hakim Ziyech ve Efe Akman, 78. dakikada Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu ve Kazımcan Karataş, 86. dakikada ise Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz ve Eren Aydın'ı oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 60. dakikada Mertens'in kaydettiği jeneriklik golle 2-2 beraberliği yakaladı.

Fortuna Düsseldorf, 64. dakikada Danny Schmidt, 73. dakikada Matthias Zimmermann ve 83. dakikada Karim Affo'nun golleriyle müsabakayı 5-2 kazandı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK'a 3-2 yenilmişti.

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