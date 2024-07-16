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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Oğuz Aydın İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Oğuz Aydın İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini ilerletmek için gece yarısı İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

23 yaşındaki futbolcu kendisi ve kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a geldi.

Gece yarısı Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na annesi ve abisiyle gelen Oğuz Aydın, "Çok Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi ardından kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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