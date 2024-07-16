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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda, ekonomideki son durum, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Beştepe'deki kabine toplantısının gündeminde ekonomideki son gelişmeler var. Haziran ayı rakamları ile birlikte enflasyonda ibre aşağıya döndü. Toplantıda, son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları ele alınacak, ek tedbirler görüşülecek.

TRTHaber'de yer alan habere göre Kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlık da terörle mücadele operasyonları. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum ele alınacak.

Suriye ile normalleşme süreci de gündemde olacak

Suriye ile normalleşme sürecinin de gündemde olması beklenen kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ile ilgili gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki haftada yoğun bir diplomasi programı vardı. Kazakistan'daki Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Kabine toplantısında temasları ile ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

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