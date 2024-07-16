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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Oğuz Aydın itirafı

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Oğuz Aydın itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Oğuz Aydın hakkında konuştu.

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Fenerbahçe’nin, kulübü Corendon Alanyaspor ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, İstanbul’a geldi. Amsterdam’dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen Aydın, yolcu terminalinden çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı. Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Oğuz Aydın konusuna açıklık getiren Okan Buruk, "Oğuz Aydın konusunu, elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı bir şey değildi. Biz de istedik ama yer verme şansımız yoktu." şeklinde konuştu.

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