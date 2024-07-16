Turhan Çömez'in iddiası olay oldu: Togg'un tarih sahnesinden silinmesine yol açacak

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Çinli elektrik ve hibrit otomobil üreticisi BYD'ye Türkiye'de yatırım için imtiyaz sağlandığını savunarak "Göreceksiniz tarihe not düşüyorum bu durum 'TOGG'u büyük ölçüde hırpalayacak ve TOGG'un tarih sahnesinden silinmesine yol açacak bir imtiyazdır bu!" dedi.

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Halk TV'de yayımlanan 'Gündem Özel' programına katılan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez konuk oldu. Togg ile ilgili açıklamalarda bulunan Çömez gündem yaratacak iddia ortaya attı.

Tasarruf paketindeki 11. madde bazı elektrikli araçlara yönelik bir ayrıcalık sağlayacağı yönünde tartışıldı.

Bu durumu değerlendiren Turhan Çömez, bu durumun Türkiye'de fabrika kuracak olan o Çinli markaya bir imtiyaz sağlanarak Togg'a zarar verileceğini açıkladı.

Togg'u büyük ölçüde hırpalayacak

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez şu ifadeleri kullandı:

'"Meclis'e bir tasarruf paketi ile ilgili sözde bir torba yasa getireceğiz. Bunlardan bir tanesi 11. madde çok net bir şekilde Çin'den gelmesi planlanan b elektrikli araçla ilgili firmanın çok fazla imtiyaz sahibi olması. Bunun için yasa çıkartıyoruz biz. Akıl alır gibi değil. Göreceksiniz tarihe not düşüyorum bu durum 'Togg'u büyük ölçüde hırpalayacak ve Togg'un tarih sahnesinden silinmesine yol açacak bir imtiyazdır bu!"