Transfer resmen açıklandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Milli futbolcu Cenk Tosun sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geldi.

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Süper Lig devi Fenerbahçe Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosun ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı. Cenk Tosun transferin duyurulmasından kısa süre sonra İstanbul'a geldi.

Anlaşmanın ayrıntıları

Öte yandan sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyeti maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacak.

Cenk, Mourinho'yu dinledi

Ayrıca, EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatilde olan Cenk Tosun'un, Jose Mourinho'nun talebi üzerine tatilini erken bitirdiği öğrenildi.

Cenk Tosun'a eleştiri: "Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Alen Markaryan, Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transferini eleştirerek, bunun "Beşiktaş kaptanı olmuş bir futbolcunun Fenerbahçe'ye gitmesi suçtur. Cezası ömür boyu camiasız kalmaktır" ifadesini kullandı.

Cenk Tosun'un kariyeri

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta forma giyen Cenk Tosun, 11 gol atıp 8 asist yaptı. Almanya doğumlu golcü oyuncu, futbola Frankfurt altyapısında başladı ve 2011'de Gaziantepspor'a transfer oldu. Anadolu ekibindeki formuyla dikkat çeken Cenk Tosun, 2014'te bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah beyazlı kulüpte 4 sezon forma giyen ve Everton'a 22,5 milyon Euro bedelle transfer olan Cenk Tosun, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Premier Lig'de tutunamadı. Kısa bir dönem Crystal Palace'ta kiralık oynayan Cenk Tosun, 2021'de kiralık olarak 2022'de ise bonservisiyle Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş ile 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Cenk Tosun, 2015-16 sezonunda Türkiye Kupası'nda gol kralı olurken, 2017'de Türkiye'de Yılın Futbolcusu seçildi.

A Milli Futbol Takımı ile oynadığı 53 maçta 21 kez ağları sarsan Cenk Tosun, Premier Lig'de oynadığı 55 maçta 10 gol atıp 3 asist yapabildi.