Vergi paketi bugün Meclis’te! En düşük emekli maaşına zam geliyor, işte en güçlü seçenek

12 bin beklenen, 12 bin 500 TL Erdoğan onay verirse

Edinilen bilgilere göre Erdoğan’a sunulan raporda; en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılmasının bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. Yapılacak zammın ise Hazine’den karşılanacağı belirtiliyor. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için masadaki ilk seçenek 11 bin 500 TL. Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak görünüyor. En güçlü ihtimal 12 bin TL formülü. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak. En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması seçeneklerden birisi. Bu seçenekte olursa aylık bütçeye maliyetin yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL, yıllık maliyetin ise 60 ile 64 milyar TL’yi bulması bekleniyor.