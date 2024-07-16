269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın duruşması yarın

6 Şubat depremlerinde yıkılan, 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans davasının ikincisi duruşması yarın görülecek. Duruşmada mahkeme heyetinin, 'olası kast' talebine ilişkin karar vermesi bekleniyor.

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"Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılar arasında yer aldı. Rönesans Rezidans'ta 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Mehmet Oflaz'a konuşan aileler ve avukatları, "Rönesans Rezidans'ta suçu olan herkesin 'olası kastla' yargılanıp, hak ettiği cezaları almasını istiyoruz" dedi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz sanıklar yapı denetim şirketinin yetkililerinden Ayhan Karan, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Firari Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

18 Nisan 2024 tarihinde görülen birinci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, müşteki avukatlarının sanıkların “olası kastla yargılanması" talebinin ise bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 17 Temmuz 2024'e ertelemişti.