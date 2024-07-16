BIST 11.113
DOLAR 33,09
EURO 36,10
ALTIN 2.595,41
HABER /  GÜNCEL

AKOM'dan sıcak hava uyarısı: Öğle saatlerinde dışarıya çıkmayın

AKOM'dan sıcak hava uyarısı: Öğle saatlerinde dışarıya çıkmayın

İstanbul'da hava sıcaklıkları yeni haftaya 33-36 derece aralığında başladı. AKOM, önümüzdeki günlerde de bu sıcaklıkların devam edeceğini açıkladı. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamak ve bol sıvı tüketmek önemle vurgulandı.

Abone ol

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini açıkladı.

Bugün sabah saatlerinde hava 26 derece civarında seyrederken, rüzgarın poyraz (kuzey-doğu) yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AKOM'un verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

Özellikle öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ve sağlık sorunları bulunan bireyler olmak üzere herkesin güneş altında uzun süre bulunmaması, ince ve pamuklu kıyafetler tercih etmesi gerektiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail askerleri Batı Şeria'da İsraillilere ateş açtı
İsrail askerleri Batı Şeria'da İsraillilere ateş açtı
Türk Telekom, Fransız basketbolcu Yoan Makoundou'yu kadrosuna kattı
Türk Telekom, Fransız basketbolcu Yoan Makoundou'yu kadrosuna kattı
Meksika'ya 2018'den bu yana 1,74 milyon göçmen sığındı
Meksika'ya 2018'den bu yana 1,74 milyon göçmen sığındı
Hepsiburada Premium'dan ikinci yılına özel indirim kampanyası
Hepsiburada Premium'dan ikinci yılına özel indirim kampanyası
YKS istatistikleri açıklandı! 300 binden fazla kişi sınava girmedi, iptal edilen soru yok
YKS istatistikleri açıklandı! 300 binden fazla kişi sınava girmedi, iptal edilen soru yok
Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesine katılacak
Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesine katılacak
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan istifalara ilişkin açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan istifalara ilişkin açıklama
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın duruşması yarın
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın duruşması yarın
Bilim insanları Ay yüzeyinde ilk kez bir mağara keşfetti
Bilim insanları Ay yüzeyinde ilk kez bir mağara keşfetti
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Yatırımcıyı şaşırtan düşüş
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Yatırımcıyı şaşırtan düşüş
Transfer resmen açıklandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor
Transfer resmen açıklandı! Cenk Tosun, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor
İstanbul'da denizde dehşet dakikaları! Hayatını kaybetti
İstanbul'da denizde dehşet dakikaları! Hayatını kaybetti