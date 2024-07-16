AKOM'dan sıcak hava uyarısı: Öğle saatlerinde dışarıya çıkmayın

İstanbul'da hava sıcaklıkları yeni haftaya 33-36 derece aralığında başladı. AKOM, önümüzdeki günlerde de bu sıcaklıkların devam edeceğini açıkladı. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamak ve bol sıvı tüketmek önemle vurgulandı.

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceğini açıkladı.

Bugün sabah saatlerinde hava 26 derece civarında seyrederken, rüzgarın poyraz (kuzey-doğu) yönünden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AKOM'un verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

Özellikle öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ve sağlık sorunları bulunan bireyler olmak üzere herkesin güneş altında uzun süre bulunmaması, ince ve pamuklu kıyafetler tercih etmesi gerektiği belirtildi.