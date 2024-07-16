İsrail askerleri Batı Şeria'da İsraillilere ateş açtı

İsrailli askerler Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki bir kontrol noktasında dur emrine uymayan kişilere ateş açtı. İki kişinin yaralandığı olayda yaralanan şahısların Filistinlilerden gasp edilen topraklarda yaşayan İsrailliler olduğu öğrenildi.

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilere ait bir araca ateş açması sonucu iki kişi yaralandı.

İsrail ordu sözcüsünün açıklamasına göre, Ramallah yakınlarındaki bir kontrol noktasında dün gece meydana gelen olayda, İsrail askerleri Filistin topraklarında yaşayan iki İsrailli yerleşimciye ateş açtı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, askerler iki motosikleti durdurup denetlerken, arkadaki araçtan inen kapüşonlu üç kişi askerlerin "dur" emrine uymadı. Bu kişilere ateş açılması sonucu iki kişi şarapnelle hafif yaralandı.

Yaralananların Filistinlilerden gasp edilen topraklarda yaşayan İsrailliler olduğu anlaşıldı ve hastaneye kaldırıldılar.

İsrail ordu sözcüsünün bir diğer açıklamasına göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında İsraillilere ait bir araca da ateş açıldı. Araçtaki üç İsrailli, cam kırıklarıyla hafif yaralandı. İsrail ordusunun çevrede arama başlattığı belirtildi.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık dört milyon Filistinli, İsrail askeri kanunlarının gölgesinde yaşıyor. İsrail askerleri, kontrol noktalarında Filistinlilerin araçlarını durdurup denetleyebiliyor.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da geniş silah kullanma yetkileri bulunuyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri, İsrail ordusunu, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmakla eleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucu 574 Filistinli hayatını kaybetti.