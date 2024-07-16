BIST 11.113
DOLAR 33,09
EURO 36,10
ALTIN 2.595,41
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırdık, ağustos ödemeleri zamlı olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırdık, ağustos ödemeleri zamlı olacak

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireyler ve onların bakımını üstlenen aileleri için sağlanan Evde Bakım Yardımı'ndan 555 bin vatandaşın yararlandığını, bu ay toplam 4,1 milyar liralık yardımın hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Abone ol

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan itibaren engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Bu yardımla, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı engelli bireyler ve onların bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına bu yılın ocak-temmuz döneminde aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9 bin 77 liraya çıkarıldığını belirten Göktaş, ağustos ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı yatırılacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,1 milyar liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Hali hazırda 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı
Haziran ayı bütçe sonuçları açıklandı
MEB'den üniversite adaylarının tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den üniversite adaylarının tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Kan donduran seri katil vakası! Eşi dahil 42 kadını öldürdü
Kan donduran seri katil vakası! Eşi dahil 42 kadını öldürdü
AKOM'dan sıcak hava uyarısı: Öğle saatlerinde dışarıya çıkmayın
AKOM'dan sıcak hava uyarısı: Öğle saatlerinde dışarıya çıkmayın
İsrail askerleri Batı Şeria'da İsraillilere ateş açtı
İsrail askerleri Batı Şeria'da İsraillilere ateş açtı
Türk Telekom, Fransız basketbolcu Yoan Makoundou'yu kadrosuna kattı
Türk Telekom, Fransız basketbolcu Yoan Makoundou'yu kadrosuna kattı
Meksika'ya 2018'den bu yana 1,74 milyon göçmen sığındı
Meksika'ya 2018'den bu yana 1,74 milyon göçmen sığındı
Hepsiburada Premium'dan ikinci yılına özel indirim kampanyası
Hepsiburada Premium'dan ikinci yılına özel indirim kampanyası
YKS istatistikleri açıklandı! 300 binden fazla kişi sınava girmedi, iptal edilen soru yok
YKS istatistikleri açıklandı! 300 binden fazla kişi sınava girmedi, iptal edilen soru yok
Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesine katılacak
Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesine katılacak
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan istifalara ilişkin açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan istifalara ilişkin açıklama
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın duruşması yarın
269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın duruşması yarın