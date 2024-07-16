Fetih ve Hamas heyetleri Çin'de bir araya gelecek! B

Fetih ve Hamas heyetlerinin, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek amacıyla 20 Temmuz'da Çin'de bir araya geleceği bildirildi.

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Fetih Hareketi Seferberlik ve Organizasyon Komisyonu Sözcüsü Abdulfettah Devle, yaptığı açıklamada, Çin'in Hamas ve Fetih hareketlerini ve ardından tüm Filistinli grupları kapsayan bir toplantıya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Çin'de 20 Temmuz'da başlayacak görüşmelerin 3 gün süreceğini belirten Devle, Fetih hareketi olarak Filistin meselesinin içinden geçtiği zor koşullar ve Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşı sürerken tüm engelleri aşmaya açık olduklarını belirtti.

Devle, Çin'deki görüşmelerde Fetih Hareketine Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul'un başkanlık edeceğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el Ahmed de Fetih Hareketinin, Çin'de yapılacak görüşmede bölünmeyi sona erdirme konusunda ciddi olduğunu dile getirdi.

Hamas tarafından görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerini kazanan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.