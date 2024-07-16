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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2024 YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

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