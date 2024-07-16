Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Yeni zamlı rakamlar ortaya çıktı
65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı ve evde bakım parası yeni zamlı maaşları belli oldu. 2024 temmuz maaş tablosunda yeni rakamlar ortaya çıktı.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte maaş ve ücretlerde de değişiklik yaşandı. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı ve dul ve yetim maaşı alanlara müjde geldi.
Temmuzdan sonra maaşlar arttı. Çalışanlar ve emekliler dışında birçok kesimin gelirlerinde yükselme oldu. Açıklanan enflasyon verisi ile birlikte yeni zamlı maaşlar sıralandı.
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BELLİ OLDU
Dul ve yetim, engelli, evde bakım ve 65 yaş aylığı arttı.
Enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zammın yanı sıra sosyal yardımların da maaş tablosu netleşti.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener’in haberine göre, 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 3 bin 504 liralık maaş, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 liraya çıktı.