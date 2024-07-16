CHP 24 saat sürecek basın açıklaması yapacak

CHP, 18 Temmuz Perşembe günü, eğitime dair konular ve önerilerin gündeme getirileceği 24 saat sürecek basın açıklaması yapacak.

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AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP'nin eğitim kurmayları tarafından hazırlıkları tamamlanan basın açıklamasının, 18 Temmuz'da TBMM Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenmesi planlanıyor.

Saat 10.00'da başlayacak toplantı, cuma günü aynı saatte tamamlanacak.

Basın açıklamasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Öğretmenlik Meslek Kanunu, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve lisans düzeyinde öğrencilerin talepleri, yerel yönetimlerin eğitim faaliyetleri, afetlerdeki eğitim ihtiyaçları, eğitime dair konular ve öneriler yer alacak.

Toplantı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantıda, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, milletvekilleri, akademisyenler, eğitimciler ve sendika temsilcilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 70 isim, 22 konu başlığında bir gün boyunca kendi alanlarında tematik konuşmalar yapacak.

Basın açıklamasının çıktıları, CHP eğitim kurmaylarınca kitap haline getirilecek.