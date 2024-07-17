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Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçı yapacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçı yapacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

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Fenerbahçe ve Hull City yarın karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenecek olan hazırlık maçı Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN'den ortak yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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