BIST 11.139
DOLAR 33,09
EURO 36,11
ALTIN 2.622,61
HABER /  GÜNCEL

Mustafa Sarıgül'den sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama!

Mustafa Sarıgül'den sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama!

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosu kısa sürede infial yarattı. Videodaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddia edilirken, Sarıgül'den yanıt gecikmedi.

Abone ol

Sosyal medya platformu X üzerinden servis edilen bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kısa sürede gündem yarattı.

Atılan tweet'ler sonrası "Mustafa Sarıgül" etiketi X platformunda TT olurken infial yaratan iddiaya Sarıgül'den yanıt gecikmedi.

Sarıgül yaptığı paylaşımda "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek! AKOM'dan İstanbul için 'dışarı çıkmayın' uyarısı
Foto Galeri Sıcaklıklar yükselmeye devam edecek! AKOM'dan İstanbul için 'dışarı çıkmayın' uyarısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçı yapacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçı yapacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi
TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi
Yer Esenyurt! Restorana ateş açıldı, o sırada yoldan geçen kişi öldü
Yer Esenyurt! Restorana ateş açıldı, o sırada yoldan geçen kişi öldü
Öğretmenlerin beklediği tarih belli oldu! MEB duyurdu
Öğretmenlerin beklediği tarih belli oldu! MEB duyurdu
57 ilde 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı 1 milyon 181 bin hap ele geçirildi
57 ilde 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı 1 milyon 181 bin hap ele geçirildi
Elon Musk 'bardağı taşıran son damla' dedi şirketlerini California'dan taşıma kararını ilan etti
Elon Musk 'bardağı taşıran son damla' dedi şirketlerini California'dan taşıma kararını ilan etti
MHP'li Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e tepki: Büsbütün zırvalamış
MHP'li Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e tepki: Büsbütün zırvalamış
E-Devlet'teki hizmetlere otomobil sahiplerini ilgilendiren 2 yeni özellik eklendi
E-Devlet'teki hizmetlere otomobil sahiplerini ilgilendiren 2 yeni özellik eklendi
Televizyon tamircisi evde dehşet saçtı önüne gelene çekiçle saldırdı
Televizyon tamircisi evde dehşet saçtı önüne gelene çekiçle saldırdı
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunu geçen takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunu geçen takımlar belli oldu