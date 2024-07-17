Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi dün belli oldu. Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 bin lira teklif götürüldüğünü, Erdoğan'ın verdiği talimat ile rakamın 12 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti.

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TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılıyor.

Haftalardır beklenen düzenlemenin detayları dün belli oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında "Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti." dedi. Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler. Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerimizin hesabına yatırılacak."

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