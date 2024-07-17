BIST 11.075
DOLAR 33,09
EURO 36,24
ALTIN 2.634,96
HABER /  MEDYA

Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti

Abdulkadir Selvi: Maaş farkına Erdoğan müdahale etti

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi dün belli oldu. Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 12 bin lira teklif götürüldüğünü, Erdoğan'ın verdiği talimat ile rakamın 12 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti.

Abone ol

TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılıyor.

Haftalardır beklenen düzenlemenin detayları dün belli oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında "Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti." dedi.  Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısında alternatifli bir sunum yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları toplantılar yaptılar, sonunda siyasiler bir araya gelip bir rakam belirlediler. Benim edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira teklifi götürülmüş. Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Meclis’ten geçtikten sonra emeklilerimizin hesabına yatırılacak."

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
TSK ve Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan Dendias'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt
TSK ve Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan Dendias'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı! İşte Türkiye'deki emekli sayısı
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı! İşte Türkiye'deki emekli sayısı
Gümrük Muhafaza ekipleri 72,4 milyon liralık 87 araca el koydu
Gümrük Muhafaza ekipleri 72,4 milyon liralık 87 araca el koydu
Mustafa Sarıgül'den sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama!
Mustafa Sarıgül'den sosyal medyadaki uygunsuz görüntülerle ilgili açıklama!
Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçı yapacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçı yapacak! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi
TBMM Başkanvekili rahatsızlandı, Genel Kurul ertelendi
Yer Esenyurt! Restorana ateş açıldı, o sırada yoldan geçen kişi öldü
Yer Esenyurt! Restorana ateş açıldı, o sırada yoldan geçen kişi öldü
Öğretmenlerin beklediği tarih belli oldu! MEB duyurdu
Öğretmenlerin beklediği tarih belli oldu! MEB duyurdu
57 ilde 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı 1 milyon 181 bin hap ele geçirildi
57 ilde 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı 1 milyon 181 bin hap ele geçirildi
Elon Musk 'bardağı taşıran son damla' dedi şirketlerini California'dan taşıma kararını ilan etti
Elon Musk 'bardağı taşıran son damla' dedi şirketlerini California'dan taşıma kararını ilan etti
MHP'li Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e tepki: Büsbütün zırvalamış
MHP'li Yalçın'dan Tuğrul Türkeş'e tepki: Büsbütün zırvalamış