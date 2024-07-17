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Fatih Erbakan'dan emekli zammına ilişkin açıklama: "Acı fatura ödetiliyor"

Fatih Erbakan'dan emekli zammına ilişkin açıklama: "Acı fatura ödetiliyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yapılan zammın yetersiz kaldığını ifade etti.

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Erbakan, yazılı açıklamasında, 10 bin lira ile geçinemeyen emeklinin, 12 bin 500 lirayla geçinmesinin beklenemeyeceğini belirtti. Vergilerde yapılan artış ve zamların emeklilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını savunan Fatih Erbakan, "Açıklanan bu rakam, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi çağrımızdan ve beklentimizden uzak kalmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Emeklilerin yıllarca ülkenin kalkınması için çalıştığını ve yeterince prim ödediğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Emeklilerimize, hükümetin yıllardır süregelen ekonomik başarısızlığının faturasının ödetilmesi asla kabul edilemez. Tüm uyarılarımıza rağmen borç-faiz-zam-vergi ekonomisi ile küreselcilere ödediğiniz faizlerin, kamuda durduramadığınız israfın, holdinglere ödediğiniz milyarlık garantilerin ve affettiğiniz vergilerin acı faturasını bugün emeklilerimize ödetmektesiniz."

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