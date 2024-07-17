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DMO 8 milyon doz aşı satın alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DMO 8 milyon doz aşı satın alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacına yönelik 8 milyon doz aşı alımı gerçekleştirecek.

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DMO'nun konuya ilişkin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DMO, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacına istinaden 3 milyon doz "kızamık-kızamıkçık-kabakulak", 3 milyon doz "pediatrik Hepatit B", 2 milyon doz "5 bileşenli karma" olmak üzere toplam 8 milyon doz aşı satın alacak.

İhaleler, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Aşılar iç piyasadan temin edilecek.

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