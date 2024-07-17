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Milyonlarca vatandaş kara kara düşünmeye başladı! Okul kitaplarına yüzde 400 zam geliyor

Milyonlarca vatandaş kara kara düşünmeye başladı! Okul kitaplarına yüzde 400 zam geliyor

Velilerin 'özel okul zammı' kabusu; servis ve yemeklerin ardından ders kitabı ücretleriyle devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 6 ila 10 bin lira olan kitap ücretlerinin bu yıl 5 katına çıkması bekleniyor. Birçok özel okulun şimdiden 40 bin TL'lik kırtasiye faturası hazırlığında olduğu belirtilirken, veliler ise kara kara düşünmeye başladı.

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Okul masrafları her geçen yıl daha da artıyor. Özel okulların yıllık eğitim ücretinin yanında öğrencilerin ulaşımı, beslenmesi, kırtasiye masrafları sürekli katlanıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi uzmanların tahminleri ise velileri şimdiden endişelendirdi.

Özel okullar, sadece eğitim ücretine zam yapmıyor. Yemek ve servis ücretinden sonra sıra ders kitaplarına geldi. Geçtiğimiz yıl 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen ders kitapları için bu yıl 35-40 bin TL bandında bir rakam isteneceği öngörülüyor.

"Fahiş artışlarla velilere dayatıyorlar"

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketici fiyat endeksiyle üretici fiyat endeksi ortalamasının 5 puan üzerinde belirlenen bir artış yapılabilir. Bununla yetinmeyen birçok özel okul, ne yazık ki yemek, kitap, servis, etüt gibi bir takım ek ücretleri dayatma ve yüksek bedellerle, fahiş artışlarla velilere dayatıyorlar." dedi.

Bedava olmasına rağmen...

Ağaoğlu "Özel eğitim kurumları, ilköğretim sisteminde bedava olmasına rağmen adeta baskıyla tüm öğrenci velilerine kendi bastırdıkları özel kitapları satıyorlar" diye konuştu.

Kitap ücretleri 5 katına çıkabilir

Yüzde 300-400'ü bulacak zamlar için öğrenci velileri çözüm aramaya başlarken, devlet okullarında da benzer durumlar söz konusu olduğunu belirten Ağaoğlu "Özel eğitim kurumları ilköğretim sisteminde bedava olmasına rağmen adeta baskıyla tüm öğrenci velilerine kendi bastırdıkları özel kitapları satıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Veliler MEB'e başvurabilir"

Peki sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı kitaplarını kullanmak isteyen veliler nasıl bir yol izleyebilir?

Konuyla ilgili uyarılarını sürdüren Ağaoğlu, "Bu durumdan muzdarip olan veliler öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na, ilçe veya il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetlerini iletebilirler. Bunun yanında Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na da başvurabilirler." dedi.

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