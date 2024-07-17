BDDK'den teşkilat yönetmeliğinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı değişikliğe göre, kurumun düzenleme ve denetimine tabi kuruluşlar ile ilgili maddenin (ç) bendi, "Kanun, 23 Şubat 2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 21 Kasım 2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemelere göre Kurumun düzenleme ve denetimine tabi kuruluşları" olarak değiştirildi.

Yönetmeliğe göre, temsilcilik açma kararı, Bakanlar Kurulundan Cumhurbaşkanına verilirken, BDDK'nin Finansal Sektör Komisyonu'nun sekretarya hizmetlerini yürütme görevi yürürlükten kaldırıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetme Kurulunun yeni görev ve yetkilerine ilişkin tanımların yer aldığı yönetmelikte, ana hizmet birimlerine "Gözetim Daire Başkanlığı" adında yeni bir birim eklendi, bazı daire başkanlıklarının da adı değiştirildi.

Toplam daire başkanlığı sayısı, 20'yi geçmemek kaydıyla ilişkili bakanın onayı ile Kurul tarafından belirlenecek.

Bazı daire başkanlıklarının görevlerinde ise değişikliklere gidildi.