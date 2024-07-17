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Otomobilde kilitli kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otomobilde kilitli kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayseri'de kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan 80 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

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Kocasinan ilçesi Hacı Saki Mahallesi Kenarcık Sokak'ta bir aile, H.A'yı 06 KGV 50 plakalı otomobilde camları açık bırakıp hastaneye gitti. Bir süre sonra kapıları kendiliğinden kilitlenen ve camları kapanan otomobilde mahsur kalan, sıcağın da etkisiyle hava almakta zorlanan kadın, cama vurarak yoldan geçenlerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince aracın camı açıldı ve yaşlı kadına sağlık ekiplerince oksijen verildi.

Haber verilmesi üzerine aracın yanına gelen kadının ailesi de otomobilin kapılarını açtı.

Yaşlı kadın, ardından kontrol için hastaneye kaldırıldı.

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