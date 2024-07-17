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Sürpriz yakınlaşma! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı birlikte görüldü: Sabahın ilk ışıklarına kadar...

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Sürpriz yakınlaşma! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı birlikte görüldü: Sabahın ilk ışıklarına kadar...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Subaşı'nın bu evliliği de 4 ay sürmüştü. Boşanma sonrası birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yakınlaştı deniyor. İşte detaylar...

Sürpriz yakınlaşma! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı birlikte görüldü: Sabahın ilk ışıklarına kadar...

Şeyma Subaşı ile 24 yaşındaki yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Yeni bir aşk bombası mı? Magazin kulisleri bu haberle çalkalanıyor.

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Sürpriz yakınlaşma! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı birlikte görüldü: Sabahın ilk ışıklarına kadar...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile gecelerde görüldü.

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Sürpriz yakınlaşma! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı birlikte görüldü: Sabahın ilk ışıklarına kadar...

Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz Bodrum tatilinde Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.

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Sürpriz yakınlaşma! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı birlikte görüldü: Sabahın ilk ışıklarına kadar...

İddialara göre; saatler ilerledikçe oldukça samimi olan ikili, gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

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