Sürpriz yakınlaşma! Barış Alper Yılmaz ve Şeyma Subaşı birlikte görüldü: Sabahın ilk ışıklarına kadar...
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Subaşı'nın bu evliliği de 4 ay sürmüştü. Boşanma sonrası birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yakınlaştı deniyor. İşte detaylar...
Şeyma Subaşı ile 24 yaşındaki yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Yeni bir aşk bombası mı? Magazin kulisleri bu haberle çalkalanıyor.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez de milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile gecelerde görüldü.
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz Bodrum tatilinde Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.
İddialara göre; saatler ilerledikçe oldukça samimi olan ikili, gece sonunda bir mekana giderek sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.