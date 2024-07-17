BBP Genel Başkanı Destici en düşük emekli aylığı için rakam verdi: Adaletli olan budur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirtti.

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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Emekliye de kaynak bulunmalıdır"

En düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasını isteyen Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır." diye konuştu.

"Adaletli olan budur"

Mustafa Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil." görüşünü paylaştı.