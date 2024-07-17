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CHP'li Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından 'cinsel içerikli video' açıklaması

CHP'li Mustafa Sarıgül'ün avukatlarından 'cinsel içerikli video' açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığının, ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alındığını ve adli makamlara sunulduğunu bildirdi.

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İki erkeğin yer aldığı cinsel içerikli video dün sosyal medyada dolaşıma sokuldu ve videodaki şahıslardan birinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddia edildi. CHP'li Mustafa Sarıgül iddiayı reddedip ateş püskürdü. Videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirten Sarıgül,  "Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.

CHP'li Sarıgül'ün avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur.

Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz."

Açıklamada, sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkan tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağı kaydedildi.

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