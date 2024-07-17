35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gitmişti

Konya'da 35 yıldır faaliyet gösteren sanayi kuruluşu Pakpen yaşadığı ekonomik krizi atlatamadı ve iflas etti. Pakpen'in kurucusu Mehmet Tuza şirketi ayakta tutabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasına giren, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından Pakpen iflas etti.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 bin metrekarelik entegre tesisleri en büyük kuruluşların başında yer alan Pakpen, kapı, pencere, boru, bahçe ve PVC gibi bir bina için gerekli olan birçok malzemeyi bir arada üretebiliyordu.

Yıllık 250 bin ton plastik, 650 bin metreküp yalıtım malzemesi, günlük 1000 adet kompozit oda kapısı üreten 35 yıllık sanayi devi Pakpen, tüm uğraşlarına rağmen ekonomik krizden kurtulamadı.

Pakpen'in kurucusu merhum Mehmet Tuza, şirketin ayakta kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmıştı. Tuza "Burası üretime devam etsin. Ben ceketimi alıp çıkarım" ifadelerini kullanmıştı.

Pakpen, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat yaparak adını duyurmuştu. Pakpen'in Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde yer alan fabrikası ve idari binası Konyalı firma Bagen'e satıldı. Pakpen'den 1800 işçinin haklarını alamadığı belirtildi.