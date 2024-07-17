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TCMB'den Türk lirası mevduatını destekleyecek yeni adım

TCMB'den Türk lirası mevduatını destekleyecek yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat faizinde alt sınır, politika faizinin yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca yeni ve yenilenen KKM hesaplarına ek getiri ödemesi yapılamayacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankacılık sistemindeki TL mevduat payını artırmayı amaçlayan adımları kapsamında kur korumalı mevduata (KKM) uygulanacak en düşük faiz oranını yüzde 35'e düşürdü.

TCMB uygulama talimatında yaptığı değişiklikle, "KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırını politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine" düşürdü. Bu değişiklik ile KKM'de en düşük faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 35'e indirilmiş oldu. TCMB'nin politika faizi yüzde 50 seviyesinde.
TCMB'nin adımları KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılması kapsamında atılan adımların devamı niteliğinde.
Ayrıca bankalara giden yazıya göre, yeni açılacak ve yenilenecek KKM hesapları için de ek getiri gibi isimler altında bir ödeme yapılamayacak.
TCMB'nin bu değişikleri 22 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

EK GETİRİ VERİLMEYECEK

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.

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