Fenerbahçe, Saint Maximin'i açıkladı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini KAP'a açıkladı. Yıldız futbolcu için 8 milyon euroluk kiralama bedeli 4 taksit halinde ödenecek.

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Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Allan Saint-Maximin transferini KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertliler, Allan Saint Maximin'in kiralık transferi için Al Ahli ile anlaşmaya varıldığı dile getirildi.

"Ailemize hoş geldin"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.

8 milyon euro kiralama ücreti

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, Maximin için 8 milyon euro kiralama ücretini 4 taksit halinde ödeneceği belirtirken, oyuncunun maaşının Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacağı dile getirildi.

Ayrıca Maximin'in kiralama şartlarında satın alma opsiyonu bulunmuyor.