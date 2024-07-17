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Meclis'te başıboş köpek kavgası! AK Partili vekillerden DEM'e tepki

Meclis'te başıboş köpek kavgası! AK Partili vekillerden DEM'e tepki

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda AK Parti ve DEM Partili isimler arasında gerginlik çıktı.

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

SOKAK KÖPEKLERİNİN YARALADIĞI ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLDİ

Muhalefet partileri milletvekilleri salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, toplantı salonunun değiştirilmesini istedi.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi bu talebe olumsuz cevap verince milletvekilleri tepki gösterdi. Toplantıda AK Parti milletvekilleri ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma da yaşandı.

AK Parti milletvekilleri, toplantıda sokak köpeklerinin yaraladığı çocukların fotoğraflarını gösterdi.

"KİMİN NASIL SÖZ TALEP EDECEĞİ BELLİDİR"

Tepki sesleri yükselirken Kirişçi “Burada kimin nasıl söz talep edeceği bellidir. İlk tez toplantı yapılmıyor." dedi. DEM partililer ise kendi davet ettikleri STK’ların içeriye alınmadığını söyledi. Tartışmaların ardından görüşmeye 30 dakikalık ara verildi.

"ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN BÖYLE TEPKİ VERMİYORSUNUZ"

O anları anlatan TGRT Haber Muhabiri Burcu Kahriman, “AK Partili vekiller ‘Çocukları dağa kaçırırken, onları öldürürken tepki göstermiyorsunuz ama başıboş köpeklerin öldürülmesini burada tartışıyorsunuz’ diyerek DEM Partililere yüklendi. Gergin dakikalar yaşandı" dedi.

Komisyon Başkanı Kirişci, aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda toplantının devam edeceğini açıklayarak, tekrar ara verdi.

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