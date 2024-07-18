Türksat 6A'nın 5. ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğundaki 5. ve son ateşlemesi başarıyla tamamlandı.

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Uzay çalışmalarında dikkat çeken adımlar atmayı sürdüren Türkiye, uzay alanında bağımsızlığını güçlendirme yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi.

Kasım ayında hizmete başlayacak

Ateşleme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte uydunun 23 Temmuz itibariyle 50 derece doğu geçici yörüngesine yerleşmesi planlanırken ekim ayında ise 42 derece doğu yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor.

Böylece uydunun kasım ayında hizmete başlaması planlanıyor.

"Türk milletine hayırlı uğurlu olsun"

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok önemli bir aşamayı mühendislerimizin alın teriyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ederim.

2000'li yıllardan sonra Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen birçok projeye imza attı.

Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kıymetli teknoloji ürünlerden bir tanesi, yüzde 80 oranında yerlilik oranı yakaladık.

5 milyar insanın yaşadığı coğrafyalara erişme imkanı doğacak.

Uydumuzu ABD'den uzaya gönderdik, fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar.

Türksat 6A testlerini tamamlayacak ve nihai yörüngesine transfer olaca, en az 15 yıl görev yapacak.

Önümüzdeki yıllarda yeni projelerle, ay misyonumuzla büyük işler yapmaya gayret edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten ötürü teşekkür ederim.

Türksat 6A, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun.